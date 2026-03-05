İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Sibiqa: Azərbaycana hücum bir daha nümayiş etdirir ki, Tehrandakı rejim qlobal təhdiddir

    • 05 mart, 2026
    • 16:46
    Sibiqa: Azərbaycana hücum bir daha nümayiş etdirir ki, Tehrandakı rejim qlobal təhdiddir

    İranın Azərbaycana hücumu bir daha nümayiş etdirir ki, Tehrandakı rejim qlobal təhdid təşkil edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Kiyev İranın Yaxın Şərq və Avropa ölkələrinə qarşı ehtiyatsız hücumlarından sonra Azərbaycan ərazisinə endirilən zərbəni pisləyir. İranın Azərbaycana hücumu bir daha nümayiş etdirir ki, Tehran rejimi yalnız regional deyil, qlobal təhdid təşkil edir", - o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    A.Sibiqa, həmçinin İran rejimindən gələn təhdidlərin neytrallaşdırılması üçün bütün beynəlxalq səylərin birləşdirilməsinə çağırıb.

    Сибига: Атака на Азербайджан вновь демонстрирует, что режим в Тегеране - глобальная угроза
    Ukrainian FM: Attack on Azerbaijan shows Iran's regime is global threat

