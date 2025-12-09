Qusarda yol qəzası baş verib, 4 nəfər xəsarət alıb
Digər
- 09 dekabr, 2025
- 19:14
Qusarda xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində üç kişi, bir qadın ağır xəsarət alıb.
Yaralılar Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
