    Qusarda yol qəzası baş verib, 4 nəfər xəsarət alıb

    • 09 dekabr, 2025
    • 19:14
    Qusarda xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində üç kişi, bir qadın ağır xəsarət alıb.

    Yaralılar Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

