    • 08 dekabr, 2025
    • 11:24
    Pulunuzu EXTRA artıracaq rəqəmsal xidmət – Expressbank

    Expressbank" ASC yenilənən bankçılıq xidmətləri ilə işinizi rahatlaşdırmağa davam edir!

    Bank "Extra" rəqəmsal depozit məhsulunu müştərilərinin istifadəsinə verib.

    Belə ki, indi "Expressbank"ın cari müştəriləri "Express24" tətbiqi üzərindən minimum 50 manatdan başlayaraq depozit yerləşdirməklə 24 aya qədər müddətdə 10,5 %-dən başlayaraq gəlir əldə edə bilərlər.

    Həmçinin depozit müqaviləsini SİMA İmza ilə rəsmiləşdirərək prosesləri banka gəlmədən tamamlamaq mümkündür.

    Yerləşdirilən depozitlər üzrə faizlər müştərinin istəyindən asılı olaraq müddətin sonunda və ya aylar üzrə götürülə bilər. Yerləşdirilən bütün depozitlər Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun qaydalarına uyğun olaraq sığortalanır.

    "Extra" haqqında ekstra məlumat üçün keçid edin!

    2025-ci ildə "Fitch" beynəlxalq reytinq agentliyi "Expressbank"ın uzunmüddətli reytinqini "B+" səviyyəsində "Sabit" proqnozla təsdiqləyib.

    "Expressbank" Bakı və regionlarda 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın "İnstagram", "Facebook", "LinkedIN" və "Telegram" sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.

    "Expressbank" Azərbaycan Mərkəzi Bankının 30 dekabr 1992-ci il tarixində verdiyi №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.

    Ünvan: Bakı şəhəri, Yusif Vəzir Çəmənzəminli küçəsi, 134C

    Express Bank

