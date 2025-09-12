Polşa DİN 17-ci PUA-nın tapıldığını bildirib
Digər
- 12 sentyabr, 2025
- 03:41
Sentyabrın 10-na keçən gecə Polşanın hava məkanını pozan daha bir pilotsuz təyyarə ölkənin cənub-şərqində aşkar edilib. Ümumilikdə ölkə üzrə 17 yerdə belə obyektlərə rast gəlinib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Karolina Qaleçkaya "X"sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.
"17-ci dron Bilqoray rayonunun Primyarki yaşayış məntəqəsində tapılıb", o, "X"də yazıb.
Daha əvvəl ölkənin şərqində, cənub-şərqində, mərkəzində və şimalında 16 PUA-nın tapıldığı bildirilib.
