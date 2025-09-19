İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Marta Kos İrəvana səfər edib

    Digər
    • 19 sentyabr, 2025
    • 13:40
    Marta Kos İrəvana səfər edib

    Avropa İttifaqının (Aİ) genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos bu gün Ermənistana səfər edib.

    Bu barədə "Report" Aİ-nin genişlənmə və Şərq qonşuluğu ofisinin nəşrinə istinadən məlumat verir.

    "Komissar Marta Kos Ermənistanda Aİ əməkdaşlığını gücləndirmək və qarşılıqlı fəaliyyət gündəliyini irəli aparmaq üçün İrəvandadır. O, səfər zamanı Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan, Prezident Vaaqn Xaçaturyanla görüşəcək. Bundan əlavə, o, "EU4Sevan" layihəsini məkanını ziyarət edəcək və vətəndaş cəmiyyəti ilə ünsiyyət quracaq", - postda deyilir.

    Xatırladaq ki, Marta Kos sentyabrın 19-20-də Ermənistanda olacaq. Bundan əvvəl o, Azərbaycana səfər etmişdi.

    Еврокомиссар Марта Кос прибыла в Ереван

    Son xəbərlər

    14:19

    AQTA sədri Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:18

    Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində qəza baş verib

    Formula 1
    14:16

    İsmət Səttarov Albaniyada audiovizual mediaya həsr olunmuş tədbirə qatılıb

    Media
    14:06

    Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    14:04

    AZAL yeni "Airbus A320neo" təyyarəsi alıb

    İnfrastruktur
    14:03

    Bu ilin 8 ayında 218 Vətən müharibəsi qazisi yenidən aktiv həyata qayıdıb

    Sosial müdafiə
    14:02
    Foto

    Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan PUA-ların istifadəsi üzrə birgə təlim keçirib

    Xarici siyasət
    14:00

    "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıb

    Formula 1
    13:51

    Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində avtomobillə hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti