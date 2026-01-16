Yunanıstanın gəmi sahibləri Aİ-nin tanker hücumlarına reaksiyasını tələb edir
- 16 yanvar, 2026
- 06:23
Yunanıstanın Gəmi Sahibləri Birliyi Qara dənizdə ölkənin tankerlərinə edilən hücumlara Aİ-dən qəti cavab tələb edərək, ticarət gəmilərinə qarşı heç bir təhdidin diqqətdən kənarda qalmamalı olduğunu vurğulayıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Afina Makedoniya Xəbər Agentliyi (ANA-MPA) məlumat yayıb.
Məlumata görə, geosiyasi gərginlik və beynəlxalq gəmiçilik üçün artan təhdidlər fonunda Yunanıstanın Gəmi Sahibləri Birliyinin prezidenti Melina Travlu ticarət gəmilərinə və dənizçilərə edilən hücumları pisləyən, Aİ-ni insan həyatının, naviqasiya azadlığının qorunmasına yönəlmiş qətiyyətli və əlaqələndirilmiş cavab verməyə çağıran bəyanat yayıb.
"Ticarət gəmilərimiz və hər şeydən əvvəl dənizçilərimiz bir daha hərbi və hibrid hücumların, eləcə də insan həyatını, ətraf mühitin mühafizəsini və beynəlxalq gəmiçiliyin təhlükəsizliyini birbaşa təhdid edən asimmetrik təhdidlərin hədəfinə çevriliblər. Qanuni fəaliyyət göstərən, Avropa İttifaqının idxal ticarəti və təchizat zəncirlərinə xidmət edən Yunanıstan və geniş mənada Avropa gəmiləri də daxil olmaqla ticarət gəmilərinə edilən hücumlar məntiqsizdir və qanunu pozur. Bunlar Avropa mövqeyinin tam pozur", - Travlu vurğulayıb.
O qeyd edib ki, ticarət gəmiçiliyi münaqişə zonasına çevrilməməlidir. "Ondan təsir vasitəsi kimi istifadə etmək və ya hədəfə çevirmək olmaz. Dənizçilər mülki şəxslərdir. Onlar qlobal ticarəti, enerji təhlükəsizliyini, ərzaq təhlükəsizliyini və cəmiyyətlərimizin fəaliyyətini qorumaq üçün ailələrini tərk edən insanlardır", - birlik prezidenti bildirib.
Travlu xatırladıb ki, o, daha əvvəl 2025-ci ilin mayında BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələni qaldırıb və gəmiçiliyin geosiyasi gərginliklərdən, hərbi toqquşmalardan azad qalmalı olduğunu, dənizçilərin qorunmasının, naviqasiya azadlığının fundamental Avropa, beynəlxalq məsuliyyət olduğunu vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, Yunanıstan gəmiçilik işçiləri tarix boyu sülhə, əməkdaşlığa və sabitliyə xidmət ediblər. Bu baxımdan, o, Yunanıstan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini, nazirin Aİ qurumları və digər Avropa dövlətlərinin xarici işlər nazirləri ilə əlaqələrini alqışlayıb.
"Avropa İttifaqı öz gəmiçiliyini, xalqını və Avropanın və vətəndaşlarının rifahı üçün oynadığı strateji rolu qorumaq üçün dərhal, əlaqələndirilmiş, qətiyyətli şəkildə hərəkətə keçməlidir. O, ticarət gəmilərinə edilən heç bir hücumun məqbul olmadığını və dənizçilər üçün heç bir təhdidin nəticəsiz qala bilməyəcəyini aydın şəkildə bildirməlidir", - Travlu fikirlərini yekunlaşdırıb.