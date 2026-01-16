ANA-MPA: Судовладельцы Греции потребовали реакции ЕС на нападения на танкеры

Союз судовладельцев Греции потребовал решительного ответа Евросоюза на нападения на греческие танкеры в Черном море, подчеркнув, что никакая угроза торговым судам не должна оставаться без последствий.

Как передает Report, об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По данным агентства, на фоне роста геополитической напряженности и эскалации угроз международному судоходству президент Союза судовладельцев Греции Мелина Травлу выступила с заявлением, в котором осудила нападения на коммерческие суда и моряков и призвала ЕС к решительному и скоординированному ответу, направленному на защиту человеческой жизни и свободы судоходства.

"В очередной раз торговые суда и, прежде всего, наши моряки несправедливо оказываются в центре военных и гибридных атак, а также асимметричных угроз, которые напрямую угрожают жизни людей, защите окружающей среды и безопасности международного судоходства. Нападения на торговые суда, в том числе на греческие и, соответственно, европейские суда, которые действуют совершенно законно, обслуживая импортную торговлю и цепочки поставок Европейского союза, лишены какой-либо логики и нарушают право. Они представляют собой полный подрыв самой европейской позиции", - подчеркнула Травлу.

Она отметила, что торговое судоходство не должно становиться сферой конфликта. "Его нельзя использовать в качестве рычага давления или превращать в мишень. Моряки - гражданские лица. Это люди, которые оставляют свои семьи, чтобы поддерживать глобальную торговлю, энергетическую обеспеченность, продовольственную безопасность и функционирование наших обществ", - заявила президент союза.

Травлу напомнила, что ранее поднимала этот вопрос в Совете Безопасности ООН в мае 2025 года, подчеркнув, что судоходство должно оставаться вне геополитической напряженности и военных столкновений, а защита моряков и свободы судоходства является основополагающей европейской и международной обязанностью.

По ее словам, работники греческого судоходства на протяжении всей истории служили миру, сотрудничеству и стабильности. В этой связи она приветствовала позицию МИД Греции и контакты главы внешнеполитического ведомства с институтами ЕС и министрами иностранных дел других европейских государств.

"Европейский союз должен действовать незамедлительно, скоординированно и решительно, чтобы защитить свое судоходство, своих людей и стратегическую роль, которую он играет для благополучия Европы и ее граждан. Он должен ясно дать понять, что никакое нападение на торговые суда недопустимо и никакая угроза морякам не может оставаться без последствий", - заключила Травлу.