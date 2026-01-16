Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ANA-MPA: Судовладельцы Греции потребовали реакции ЕС на нападения на танкеры

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 04:19
    ANA-MPA: Судовладельцы Греции потребовали реакции ЕС на нападения на танкеры

    Союз судовладельцев Греции потребовал решительного ответа Евросоюза на нападения на греческие танкеры в Черном море, подчеркнув, что никакая угроза торговым судам не должна оставаться без последствий.

    Как передает Report, об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

    По данным агентства, на фоне роста геополитической напряженности и эскалации угроз международному судоходству президент Союза судовладельцев Греции Мелина Травлу выступила с заявлением, в котором осудила нападения на коммерческие суда и моряков и призвала ЕС к решительному и скоординированному ответу, направленному на защиту человеческой жизни и свободы судоходства.

    "В очередной раз торговые суда и, прежде всего, наши моряки несправедливо оказываются в центре военных и гибридных атак, а также асимметричных угроз, которые напрямую угрожают жизни людей, защите окружающей среды и безопасности международного судоходства. Нападения на торговые суда, в том числе на греческие и, соответственно, европейские суда, которые действуют совершенно законно, обслуживая импортную торговлю и цепочки поставок Европейского союза, лишены какой-либо логики и нарушают право. Они представляют собой полный подрыв самой европейской позиции", - подчеркнула Травлу.

    Она отметила, что торговое судоходство не должно становиться сферой конфликта. "Его нельзя использовать в качестве рычага давления или превращать в мишень. Моряки - гражданские лица. Это люди, которые оставляют свои семьи, чтобы поддерживать глобальную торговлю, энергетическую обеспеченность, продовольственную безопасность и функционирование наших обществ", - заявила президент союза.

    Травлу напомнила, что ранее поднимала этот вопрос в Совете Безопасности ООН в мае 2025 года, подчеркнув, что судоходство должно оставаться вне геополитической напряженности и военных столкновений, а защита моряков и свободы судоходства является основополагающей европейской и международной обязанностью.

    По ее словам, работники греческого судоходства на протяжении всей истории служили миру, сотрудничеству и стабильности. В этой связи она приветствовала позицию МИД Греции и контакты главы внешнеполитического ведомства с институтами ЕС и министрами иностранных дел других европейских государств.

    "Европейский союз должен действовать незамедлительно, скоординированно и решительно, чтобы защитить свое судоходство, своих людей и стратегическую роль, которую он играет для благополучия Европы и ее граждан. Он должен ясно дать понять, что никакое нападение на торговые суда недопустимо и никакая угроза морякам не может оставаться без последствий", - заключила Травлу.

    Греция судовладельцы танкеры

    Последние новости

    04:47

    Трамп заявил о формировании "Совета мира" для управления сектором Газа

    Другие страны
    04:19

    ANA-MPA: Судовладельцы Греции потребовали реакции ЕС на нападения на танкеры

    Другие страны
    03:55

    SABA: Правительство Йемена ушло в отставку

    Другие страны
    03:22

    Постпред при ООН: США не исключают никакие действия в отношении Ирана

    Другие страны
    02:40

    В ЮАР из крупнейшего заповедника экстренно эвакуировали более 600 человек

    Другие страны
    02:08

    Министр иностранных дел Ирана обсудил с генсеком ООН ситуацию с протестами

    Другие страны
    02:00

    Венесуэльская оппозиционерка Мачадо отдала Трампу Нобелевскую премию мира

    Другие страны
    01:39
    Фото

    В Женеве стартовал форум Международного центра Низами Гянджеви с участием более 50 мировых лидеров

    Внешняя политика
    01:27

    Трамп встретился с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей