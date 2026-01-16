Fon der Lyayen: Aİ İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyi nəzərdən keçirir
- 16 yanvar, 2026
- 03:21
Avropa İttifaqı (Aİ) Tehrana qarşı sanksiyaların daha da sərtləşdirilməsi ehtimalını istisna etmir.
"Report"un məlumatına görə, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula fon der Lyayen bu açıqlamanı cümə axşamı Kiprdə başlayan Aİ komissarlarının iki günlük iclasında iştirak edən Kipr Prezidenti Nikos Xristodulidis ilə birgə mətbuat konfransında verib.
ABŞ və İsrailin İrana hərbi müdaxiləsini gözləyib-gözləmədiyi ilə bağlı suala cavab olaraq fon der Lyayen deyib: "Digər ölkələrin hərəkətləri barədə şərh verə bilmərəm - bu, onların işidir. Amma biz həqiqətən də İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyi düşünürük".
Avropa Komissiyası rəhbərinin sözlərinə görə, İrandakı hökumət əleyhinə etirazların iştirakçıları Avropa İttifaqı hakimiyyətinə ölkələrindən əlavə şəxsləri sanksiya siyahısına əlavə etmək üçün müraciət ediblər. O, həmçinin bildirib ki, İranda baş verənləri çox yaxşı başa düşür və etirazçıların tələblərini yerinə yetirəcəyinə söz verib. "Bəli, biz bunu edəcəyik", - fon der Lyayen bildirib.
Xatırladaq ki, İranda iğtişaşlar dekabrın 29-da İran rialının kəskin şəkildə düşməsi ilə başlayan küçə etirazlarından sonra başlayıb və əksər böyük şəhərlərə yayılıb. Hakimiyyət orqanları təxminən hüquq-mühafizə orqanlarının 40 əməkdaşının ölümü barədə məlumat verib. İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin sözlərinə görə, 8 yanvardan bəri nümayişçilər arasında silahlı terrorçular peyda olub. İran hakimiyyəti iğtişaşların təşkilində İsrail və ABŞ-ni təqsirləndirib. ABŞ Prezidenti Donald Tramp daha əvvəl İslam Respublikasına qarşı güc tətbiq etməyi ciddi şəkildə nəzərdən keçirməsi barədə xəbərdarlıq edib.