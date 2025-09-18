İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Kolumbiyada polis idarəsində baş verən yanğında altı nəfər ölüb

    Digər
    • 18 sentyabr, 2025
    • 08:29
    Kolumbiyada polis idarəsində baş verən yanğında altı nəfər ölüb

    Kolumbiyanın mərkəzində polis idarəsində baş verən yanğında altı nəfər ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Kundinamarka departamentinin qubernatoru Xorxe Rey Anxel məlumat verib.

    "Dünən gecə Funsa bələdiyyəsində polis bölməsində insident baş verib. İlkin ehtimala görə, saxlanılanlar döşəkləri yandırıblar və nəticədə yanğın baş verib", - o, "X"də yazıb.

    Qubernatorun sözlərinə görə, hadisə nəticəsində müvəqqəti təcridxanada saxlanılan altı şəxs ölüb, digər altı nəfər isə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

    Kamerada olan digər şəxs isə sınıq xəsarəti ilə xəstəxanaya aparılıb.

    В Колумбии из-за бунта в полицейском участке погибли шесть человек

