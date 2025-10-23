İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    İnternetdə Luvr soyğunçularının qaçmasını əks etdirən görüntülər yayılıb

    Digər
    • 23 oktyabr, 2025
    • 20:05
    İnternetdə Luvr soyğunçularının qaçmasını əks etdirən görüntülər yayılıb

    İnternetdə Fransa paytaxtı Parisdəki Luvr muzeyinin ikinci mərtəbəsində yerləşən Apollon Qalereyasından soyğunçuların qaçmasını əks etdirən görüntülər yayılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Daily Mail" məlumat yayıb.

    "X" sosial şəbəkəsində yayımlanan görüntülərdə iki oğrunun mexaniki liftlə ikinci mərtəbədən enməsi əks olunub. Onlardan biri işıq əks etdirən formadadır, digəri isə qara gödəkçə geyinib.

    İki oğru daha sonra aşağıda onları gözləyən yoldaşlarına qoşulmaq üçün skuterlərə tullanır və hadisə yerindən uzaqlaşa bilir.

    Xatırladaq ki, bazar günü - oktyabrın 19-da naməlum şəxslər Luvr muzeyini qarət ediblər. Napoleon Bonaparta məxsus zinət əşyalarını və muzeydən digər qiymətli əşyaları oğurlamaq üçün oğrulara 7 dəqiqə vaxt lazım olub. Bu, Leonardo da Vinçinin şah əsəri olan "Mona Liza"nın oğurlandığı 1911-ci ildəki hadisədən bəri ən səs-küylü muzey soyğunudur. Paris prokuroru Lor Bekko soyğunun 88 milyon avro dəyərində ziyana səbəb olduğunu bildirib. Fransa Mədəniyyət Nazirliyindən isə "Financial Times" qəzetinə bildirib ki, oğurlanan zinət əşyaları sığortalanmayıb.

    Luvr muzeyi Soyğunçuluq
    Video
    В сети появились кадры побега грабителей из Лувра

    Son xəbərlər

    20:47

    Aİ liderləri 2030-cu ilə qədər Avropanın müdafiə hazırlığını artırmağa razılaşıblar

    Digər ölkələr
    20:37

    Ukrayna və Finlandiya SAFE proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasına məğlubiyyətlə başlayıb

    Komanda
    20:29

    Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyənləşib

    Biznes
    20:25

    Putin: Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymət artımına səbəb olacaq

    Region
    20:16

    Ermənistan və Hindistan müdafiə sahəsində əməkdaşlıq planı imzalayıb

    Region
    20:12

    NATO Baş katibi sabah Böyük Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    20:10

    Putin: Yeni sanksiyalar Rusiyaya təzyiq cəhdidir

    Region
    20:05
    Video

    İnternetdə Luvr soyğunçularının qaçmasını əks etdirən görüntülər yayılıb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti