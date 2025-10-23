В сети появились кадры побега грабителей из Лувра

Появились кадры побега грабителей из расположенной на втором этаже Лувра "Галереи Аполлона".

Как сообщает Report, об этом пишет агентство Daily Mail.

На кадрах, опубликованных в соцсети Х, видно, как двое злоумышленников спускаются на механическом подъемнике со второго этажа. Один из них одет в светоотражающую униформу, а другой – в черную куртку.

Затем двое грабителей запрыгивают на скутеры к ожидающим их внизу сообщникам и скрываются под вой полицейских сирен.

В воскресенье утром 19 октября неизвестные ограбили парижский Лувр. У грабителей ушло семь минут, чтобы вынести из музея ювелирные украшения, некогда принадлежавшие Наполеону Бонапарту, и другие драгоценности. Это самое дерзкое ограбление музея с 1911 года, когда был похищен шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что ущерб от ограбления Лувра составил 88 млн евро. При этом в Министерстве культуры Франции газете Financial Times заявили, что украденные драгоценности не были застрахованы.