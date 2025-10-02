İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    III MDB Oyunları: Şəkidə daha bir çövkən matçı keçirilib

    Digər
    • 02 oktyabr, 2025
    • 11:42
    III MDB Oyunları: Şəkidə daha bir çövkən matçı keçirilib

    III MDB Oyunları çərçivəsində daha bir çövkən matçı keçirilib.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə A qrupunda Qırğızıstan millisi Küveytlə qarşılaşıb.

    Şəki şəhər stadionunda keçirilən görüş Qırğızıstan millisi 2:0 hesablı qələbə qazanıb.

    Qeyd edək ki, çövkən yarışları oktyabrın 7-də yekunlaşacaq.

    Son xəbərlər

    12:41

    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    12:35

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    12:34

    "Kəpəz"in baş məşqçisinin köməkçiləri bəlli olub

    Futbol
    12:30
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin Zirvə toplantısının açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:24

    Emin Əmrullayev Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Digər
    12:24

    Sabah Bakıda və rayonlarda 24 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:23

    Danimarka KİV-i: "Kopenhagen" "Qarabağ"la matçda ciddi problemlər yaşayıb

    Futbol
    12:16

    Baş nazir: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki irəliləyiş mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti