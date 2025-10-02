III MDB Oyunları: Şəkidə daha bir çövkən matçı keçirilib
Digər
- 02 oktyabr, 2025
- 11:42
III MDB Oyunları çərçivəsində daha bir çövkən matçı keçirilib.
"Report"un Şəkiyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə A qrupunda Qırğızıstan millisi Küveytlə qarşılaşıb.
Şəki şəhər stadionunda keçirilən görüş Qırğızıstan millisi 2:0 hesablı qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, çövkən yarışları oktyabrın 7-də yekunlaşacaq.
