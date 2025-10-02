İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    III MDB Oyunları: Türkiyə millisi ikinci görüşdə də məğlub olub - YENiLƏNİB

    Komanda
    • 02 oktyabr, 2025
    • 13:15
    III MDB Oyunları: Türkiyə millisi ikinci görüşdə də məğlub olub - YENiLƏNİB

    III MDB Oyunlarında çövkən üzrə daha bir matç keçirilib.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Türkiyə millisi Qazaxıstana məğlub olub.

    Şəki şəhər stadionunda keçirilən görüş Qazaxıstan millisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Bununla da Qazaxıstan komandası yarımfinala vəsiqə qazanıb. Daha əvvəl Azərbaycan, Özbəkistan və Qırğızıstan milliləri də yarımfinalda iştirak hüququ əldə ediblər.

    Qeyd edək ki çövkən yarışına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.

    III MDB Oyunlarında çövkən üzrə daha bir matç keçirilib.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə A qrupunda Qırğızıstan millisi Küveytlə qarşılaşıb.

    Şəki şəhər stadionunda keçirilən görüşdə Qırğızıstan 2:0 hesablı qələbə qazanıb.

    Qeyd edək ki, çövkən yarışı oktyabrın 7-də yekunlaşacaq.

    III MDB Oyunları çövkən Türkiyə Qazaxıstan

    Son xəbərlər

    14:11

    Zərərçəkmiş şəxs Levon Mnatsakanyanı tanıyıb: Başıma yumruqla, avtomatın qundağı ilə vururdu

    Hadisə
    14:09

    Mette Fridreksen: Avropanın Rusiyanın təhdidləri ilə üzləşməsi tarixdə ilk hal deyil

    Digər ölkələr
    14:08

    Yazıçı Qismət: Azərbaycanda nəşriyyatlar daha çox tanınan imzaları nəşr edirlər

    Ədəbiyyat
    14:07

    Azərbaycanın IRENA ilə ikitərəfli əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub

    Energetika
    14:04

    Cavid Abdullayev: "Biləsuvar GES Azərbaycanın enerjiyə tələbatının 4-5 %-ni təmin edəcək"

    Energetika
    13:55

    Kopenhagen sammiti: Aİ liderləri "dron divarı" barədə razılığa gələ bilmirlər

    Digər ölkələr
    13:52
    Foto

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:50

    İsrail səfiri İspaniya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    13:49

    Pərviz Şahbazov: "Transxəzər dəhlizi Azərbaycan və Mərkəzi Asiyadan böyük həcmdə "yaşıl enerji" təchizatını təmin edəcək"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti