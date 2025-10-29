Belarus Baş nazirinin müavini Ağdam sənaye parkını ziyarət edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:20
    Belarus Baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç Ağdam sənaye parkını ziyarət edib.

    "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Belarus hökumət başçısının müavini parkın fəaliyyəti, onun rezidentləri ilə tanış olub.

    Natalya Petkeviçi səfərində azərbaycanlı həmkarı Samir Şərifov müşayiət edir.

    Qeyd edək ki, Ağdam Sənaye Parkı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 28 may 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə yaradılıb.

    Вице-премьер Беларуси посетила Агдамский промпарк
    Deputy PM of Belarus visits Aghdam Industrial Park in Azerbaijan

