"Barselona" İspaniya çempionatında "Valensiya"nı darmadağın edib

    Barselona İspaniya çempionatında Valensiyanı darmadağın edib

    "Barselona" futbol üzrə İspaniya çempionatının dördüncü turunda səfərdə "Valensiya"nı darmadağın edib.

    "Report"un məlumatına görə, oyun Kataloniyanın paytaxtında "Yohan Kroyf Arena" stadionunda 6 min tamaşaçının iştirakı ilə keçirilib və 6:0 hesabı ilə başa çatıb.

    Qaliblərin heyətində Fermin Lopez, Rafinya və Robert Levandovski iki dəfə fərqləniblər.

    Bu qələbədən sonra Hans-Diter Flikin rəhbərlik etdiyi komanda 10 xal toplayıb və turnir cədvəlində ikinci pilləyə yüksəlib.

    "Real Madrid" "La Liqa"ya liderlik edir, Xabi Alonsonun komandası dörd oyundan sonra 12 xalı var.

