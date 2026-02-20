İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Ağ Ev sosial şəbəkələrdə Sülh Şurasının birinci iclasında İlham Əliyevlə Paşinyanın əl sıxışdığı fotonu paylaşıb

    • 20 fevral, 2026
    • 19:01
    Ağ Ev sosial şəbəkələrdə Sülh Şurasının birinci iclasında İlham Əliyevlə Paşinyanın əl sıxışdığı fotonu paylaşıb

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası Ağ Evin sosial şəbəkələrdəki səhifəsində ötən gün Vaşinqtonda keçirilən Sülh Şurasının birinci iclası ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, Ağ Evin paylaşdığı tarixi fotolar arasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın əl sıxışdığı foto da yer alıb.

    "Sülhdən daha vacib heç nə yoxdur. Bugünkü görüş sübut edir ki, qətiyyətli rəhbərliklə qeyri-mümkün heç nə yoxdur. Mən vəzifəyə başlayanda Qəzzada şiddətli müharibə gedirdi..... Qəzzada müharibə bitib", - Ağ Ev ABŞ Prezidenti Donald Trampın sözlərindən sitat gətirib.

    Белый дом поделился фотографией рукопожатия Ильхама Алиева и Пашиняна на Совете мира
    White House shares photo of Ilham Aliyev and Pashinyan shaking hands at Board of Peace

