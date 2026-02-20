Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 18:53
    Белый дом поделился фотографией рукопожатия Ильхама Алиева и Пашиняна на Совете мира

    Администрация президента США Дональда Трампа поделилась на странице Белого дома в социальных сетях публикацией о состоявшемся накануне в Вашингтоне первом заседании Совета мира.

    Как сообщает Report, среди исторических фотографий, которыми поделился Белый дом, есть также фото президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, где лидеры двух стран пожимают друг другу руки.

    "Нет ничего важнее мира. Сегодняшняя встреча доказывает, что при решительном руководстве нет ничего невозможного. Когда я вступил в должность, война в Газе бушевала… война в Газе закончилась", - цитирует Белый дом слова президента США Дональда Трампа.

    Первое заседание Совета мира Ильхам Алиев Президент Азербайджана Никол Пашинян мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Белый дом Дональд Трамп
    Ağ Ev sosial şəbəkələrdə Sülh Şurasının birinci iclasında İlham Əliyevlə Paşinyanın əl sıxışdığı fotonu paylaşıb
    White House shares photo of Ilham Aliyev and Pashinyan shaking hands at Board of Peace
    Ты - Король

    Лента новостей