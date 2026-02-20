Белый дом поделился фотографией рукопожатия Ильхама Алиева и Пашиняна на Совете мира
Внешняя политика
- 20 февраля, 2026
- 18:53
Администрация президента США Дональда Трампа поделилась на странице Белого дома в социальных сетях публикацией о состоявшемся накануне в Вашингтоне первом заседании Совета мира.
Как сообщает Report, среди исторических фотографий, которыми поделился Белый дом, есть также фото президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, где лидеры двух стран пожимают друг другу руки.
"Нет ничего важнее мира. Сегодняшняя встреча доказывает, что при решительном руководстве нет ничего невозможного. Когда я вступил в должность, война в Газе бушевала… война в Газе закончилась", - цитирует Белый дом слова президента США Дональда Трампа.
