    • 23 aprel, 2026
    • 11:38
    Zelenski: Xarici hərbi qüvvələrin mövcudluğu Rusiyanı yeni hücumdan çəkindirər

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski öz ölkəsində bilavasitə Rusiya ilə toqquşma xəttində xarici qoşunların yerləşdirilməsini dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, Zelenski bunu CNN-ə müsahibəsində bəyan edib.

    "Xarici qoşunların toqquşma xəttində yerləşdirilməsi Rusiya üçün yeni müharibəyə başlamağı çox təhlükəli edərdi. Onlar dəstək qüvvələrindən, bazalardan və beynəlxalq nümayəndələrdən qorxurlar", – Zelenski vurğulayıb.

    Ukrayna dövlətinin başçısı hesab edir ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp, Çin sədri Si Cinpin, Hindistanın Baş naziri Narendra Modi və digər nüfuzlu dünya liderləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə bu müharibəni dayandırmalı olduğunu deməlidirlər.

    "Mən heç kimi tərəf seçməyə məcbur etmirəm. Lakin əgər biz müharibəni bitirmək istəyiriksə, Putinə haqlı olmadığını deməliyik. Mən kompromis üzərində qurulmuş dialoqların təsirli olduğuna əmin deyiləm", – o izah edib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Tramp Narendra Modi
    Зеленский: Иностранные войска на территории Украины могут пресечь новую эскалацию

    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti