Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Зеленский: Иностранные войска на территории Украины могут пресечь новую эскалацию

    Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает размещение иностранных войск в своей стране непосредственно на линии столкновения с Россией, что, по его словам, снизило бы риск возобновления российской стороной боевых действий.

    Как передает Report, об этом Зеленский заявил в интервью CNN.

    "Размещение иностранных войск на линии столкновения сделало бы для России начало новой войны очень опасным. Они боятся сил поддержки, баз и международных представителей", – сказал Зеленский.

    Глава украинского государства считает, что президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие влиятельные мировые лидеры должны сказать президенту РФ Владимиру Путину, что "он должен остановить эту войну".

    "Я никого не заставляю выбирать сторону. Но дело в том, что, если мы хотим закончить войну, мы должны говорить Путину, что он не прав. Я не уверен, что диалоги, построенные на компромиссе, работают", – пояснил он.

    Российско-украинский конфликт Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп Нарендра Моди Си Цзиньпин
