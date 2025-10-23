İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Zelenski: Ukrayna Rusiyanın aktivlərindən silah istehsalı üçün istifadə edə bilməlidir

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 19:39
    Zelenski: Ukrayna Rusiyanın aktivlərindən silah istehsalı üçün istifadə edə bilməlidir

    Ukrayna dondurulmuş Rusiya aktivlərindən yerli silah istehsalı, Avropa və Amerika silahlarının alınması üçün istifadə edə bilməlidir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

    "Bugünkü müzakirələr çətin, lakin təkcə bizim üçün deyil, həm də avropalı tərəfdaşlarımız üçün çox vacib və əhəmiyyətli idi", - o qeyd edib.

    Zelenski bəyan edib ki, Ukrayna təkcə uzaqmənzilli silah istehsal etmək texnologiyasına malik deyil, həm də onları özü və Avropa üçün istehsal etməyə, eləcə də tərəfdaşları ilə bölüşməyə hazırdır.

    Зеленский: Украина должна использовать активы РФ для производства оружия
    Zelenskyy: Ukraine should use Russian assets for weapons production

