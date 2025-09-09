Zelenski: Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi zərbə nəticəsində 20-dən çox insan ölüb
Digər ölkələr
- 09 sentyabr, 2025
- 13:48
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Donetsk vilayətindəki (Ukrayna) Yarovaya qəsəbəsinə endirdiyi zərbə nəticəsində ən azı 20 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "Telegram" səhifəsində yazıb.
O vurğulayıb ki, dünya Rusiyanın bu zərbələrinə mütləq şəkildə lazımi reaksiya verməlidir.
