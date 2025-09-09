Зеленский: В результате российского авиаудара по украинскому поселку Яровая погибли более 20 человек

В результате удара ВС РФ по поселку Яровая в Донецкой области (Украина) погибли по меньшей мере 20 человек.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

"Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших - более 20 человек. Нет слов", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира.