    Зеленский: В результате российского авиаудара по украинскому поселку Яровая погибли более 20 человек

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 13:43
    Зеленский: В результате российского авиаудара по украинскому поселку Яровая погибли более 20 человек

    В результате удара ВС РФ по поселку Яровая в Донецкой области (Украина) погибли по меньшей мере 20 человек.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

    "Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших - более 20 человек. Нет слов", - заявил Зеленский.

    Он также подчеркнул, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира.

    Украина Россия российско-украинская война Владимир Зеленский удар ВС РФ Донецкая область
