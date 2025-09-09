Зеленский: В результате российского авиаудара по украинскому поселку Яровая погибли более 20 человек
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 13:43
В результате удара ВС РФ по поселку Яровая в Донецкой области (Украина) погибли по меньшей мере 20 человек.
Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.
"Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших - более 20 человек. Нет слов", - заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира.
Последние новости
14:27
Шахбазов: Зеленые энергокоридоры создадут единую платформу для снижения выбросов в регионе ОЭСЭнергетика
14:20
Ифтихар Пириев освобожден от должности директора Иреванского театраKультурная политика
14:15
Пашинян назначил нового главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросамВ регионе
14:12
Азербайджан подписал Меморандум о взаимопонимании с VISAФинансы
14:10
Депутат: Армения должна устранить препятствия для мира и внести изменения в конституциюМилли Меджлис
14:06
Российская правительственная делегация находится в ДамаскеДругие страны
13:50
Кая Каллас: Москве придется сесть за стол переговоров с УкраинойДругие страны
13:48
Пакистан заявил о заинтересованности в применении азербайджанской модели "ASAN xidmət"ИКТ
13:46