İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Zelenski: ABŞ HHM sistemləri Rusiyanı müharibəni dayandırmağa məcbur edəcək

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 18:47
    Zelenski: ABŞ HHM sistemləri Rusiyanı müharibəni dayandırmağa məcbur edəcək

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski hesab edir ki, ABŞ Ukraynanın müdafiəsini hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemləri və döyüş təyyarələri ilə təmin edə bilər.

    Bu barədə "Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən məlumat verir.

    "Bu, Rusiyanı müharibəni dayandırmağa məcbur edəcək. Üstəlik, Putin (Rusiya Prezidenti Vladimir Putin - red.) öz hərəkətləri ilə bunu etməyin lazım olduğunu göstərir", - Ukrayna lideri bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya öz hərəkətlərinə görə cəzasız qalır və onu dayandırmağın yeganə yolu təhlükə altında olan ölkələrin hava məkanını etibarlı şəkildə qorumaqdır.

    V.Zelenski Rusiya dronlarının Polşaya məqsədyönlü şəkildə girməsinin, eləcə də Ukraynaya zərbələrin - məsələn, Yarovayanın atəşə tutulması və ya avqustun 28-də paytaxta hücumun da cəzasız qaldığını bildirib.

    O hesab edir ki, Rusiyanı dayandırmağın bir neçə yolu var - ölkə törətdiyi hər bir təxribata görə güclü cavablarla üzləşməlidir. "Yalnız təzyiqlə, xüsusilə iqtisadi təzyiqlə", - o bildirib.

    Zelenskinin fikrincə, digər yol təhlükə altında olan ölkələrin səmasını etibarlı şəkildə qorumaqdır.

    Ukrayna ABŞ Volodimir Zelenski
    Зеленский заявил, что американские ПВО точно заставят Россию прекратить войну

    Son xəbərlər

    20:13

    Türkiyədə meşə yanır, təyyarə və helikopterlər cəlb olunub

    Region
    20:07

    Sibiqa: Gələn həftə Ukraynaya Polşa hərbçilərindən ibarət nümayəndə heyəti gələcək

    Digər ölkələr
    20:04
    Foto

    Dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək filmlərin layihə müsabiqəsi üzrə növbəti pitçinq keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:53

    Ukrayna prezidenti: Bizə daha bir neçə "Kelloq" lazımdır

    Digər ölkələr
    19:42
    Foto

    Zəngəzur dəhlizinin reallaşması fonunda Türkiyə ilə əlaqələrin perspektivləri müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    19:40

    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"a məğlub olub

    Futbol
    19:36

    ATƏT Parlament Assambleyası Cənubi Qafqazdakı prosesləri alqışlayır

    Xarici siyasət
    19:30

    Astarada yeniyetməni avtomobil vurub

    Hadisə
    19:27
    Foto

    BMT Baş Assambleyası Fələstin-İsrail münaqişəsinin iki dövlət prinsipi üzrə həlli haqqında bəyannaməni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti