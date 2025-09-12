Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Зеленский заявил, что американские ПВО точно заставят Россию прекратить войну

    • 12 сентября, 2025
    • 18:40
    Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для защиты Украины США "имеют и могут" предоставить системы ПВО и боевые самолеты.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

    "Это точно принудит Россию к прекращению войны. Тем более Путин подсказывает своими действиями, что это стоит сделать", - сказал украинский лидер.

    По его словам, Россия не пожинает никаких последствий своих действий, и единственный способ ее остановить - это надежно защитить воздушное пространство стран, которые находятся под угрозой.

    Он заявил, что целенаправленное проникновение дронов РФ в Польшу осталось безнаказанным, как и удары по Украине с ужасными последствиями - например обстрел Яровой или атака на столицу 28 августа.

    Зеленский считает, что есть несколько способов остановить Россию - страна должна столкнуться с сильными ответами на каждый ее вызов. "Только давлением, в частности экономическим", - сказал он. 

    Другой способ, по мнению Зеленского, надежно защитить небо странам, которые находится под угрозой.

    "Если мы вместе с партнерами сможем защищать наше воздушное пространство действительно надежно, от ударов по Польше, Румынии, Путин потеряет смысл его войны. Только штурмами на земле Россия не достигнет своего, а в море они уже потеряли возможность оперировать", - сказал украинский лидер. 

