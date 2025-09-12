Зеленский заявил, что американские ПВО точно заставят Россию прекратить войну

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для защиты Украины США "имеют и могут" предоставить системы ПВО и боевые самолеты.

Об этом Report сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

"Это точно принудит Россию к прекращению войны. Тем более Путин подсказывает своими действиями, что это стоит сделать", - сказал украинский лидер.

По его словам, Россия не пожинает никаких последствий своих действий, и единственный способ ее остановить - это надежно защитить воздушное пространство стран, которые находятся под угрозой.

Он заявил, что целенаправленное проникновение дронов РФ в Польшу осталось безнаказанным, как и удары по Украине с ужасными последствиями - например обстрел Яровой или атака на столицу 28 августа.

Зеленский считает, что есть несколько способов остановить Россию - страна должна столкнуться с сильными ответами на каждый ее вызов. "Только давлением, в частности экономическим", - сказал он.

Другой способ, по мнению Зеленского, надежно защитить небо странам, которые находится под угрозой.

"Если мы вместе с партнерами сможем защищать наше воздушное пространство действительно надежно, от ударов по Польше, Румынии, Путин потеряет смысл его войны. Только штурмами на земле Россия не достигнет своего, а в море они уже потеряли возможность оперировать", - сказал украинский лидер.