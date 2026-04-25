İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Digər ölkələr
    • 25 aprel, 2026
    • 02:35
    Zaqrebdə iki kütləvi məzarlıqda 23 nəfərin cəsədinin qalığı tapılıb

    Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebin Qornaya Dubrava ərazisindəki Leşçe meşəsində İkinci Dünya müharibəsi və müharibədən sonrakı dövrə aid azı 23 nəfərin cəsədinin qalıqlarının olduğu iki kütləvi məzarlıq tapılıb.

    "Report" "N1 Croatia"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə cümə günü Xorvatiya Veteranlar Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, sözügedən məzarların partizanlar tərəfindən 1945-1946-cı illərdə törədilmiş cinayətlərin qurbanlarına aid olduğu ehtimal edilir.

    Tapılan məzarların birində 10, digərində isə 13 qurbann qalıqları aşkarlanıb.

    "Bu, komunist-partizan rejiminin İkinci Dünya müharibəsindən sonra öldürüb buraya atdığı qurbanlardır. Bu məzarları səciyyələndirən, təəssüf ki, dəfələrlə gördüyümüz mənzərədir: fərdi şəkildə məftillə bağlanmış, sonra hamısı birlikdə öldürülmüş və heç bir geyim olmadan məzara atılmış şəxslər" - deyə əraziyə baş çəkən veteranlar naziri Tomo Medved bildirib.

    Qeyd edək ki, ötən aydan etibarən İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrə aid kütləvi məzarlıqların olduğu güman edilən Qornaya Dubrava və Sesvete ərazisindəki beş məkanda tədqiqatlar və sınaq qazıntıları aparılır. Son on ildə isə bütün Xorvatiya boyu 630-dan çox ərazi tədqiq edilib və 16 vilayətdəki 90-dan çox məkanda 2200-dən çox qurbanın qalıqları ekshumasiya olunub.

    Kütləvi məzarlıq Xorvatiya
    В Загребе обнаружены массовые захоронения времен Второй мировой войны

    Son xəbərlər

    07:27

    ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyat xərcləri 61 milyard dolları keçib

    Digər ölkələr
    06:44

    Tehrandan beynəlxalq uçuşlar bu gündən bərpa edilir

    Region
    06:26

    Almaniya hərbi gəmilərinin bir hissəsini Hörmüz boğazına daha yaxın köçürür

    Digər ölkələr
    05:44
    Video

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    05:27

    Britaniya SEPAH-ı qadağan olunmuş təşkilat kimi tanımaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    04:57

    ABŞ dəniz daşımaları qanununun tətbiqinin dayandırılması müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    04:03

    Bessent Rusiya neftinin sanksiyalardan bir daha azad olunmasını istisna edib

    Digər ölkələr
    03:54

    İranın Müdafiə Nazirliyi: Raket gücünün əhəmiyyətli hissəsi istifadə edilməyib

    Region
    03:19

    Türkiyədə məktəblərdə baş verən cinayətlər fonunda Təhsil Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti