В Загребе обнаружены массовые захоронения времен Второй мировой войны

В лесу Лешче в районе Горная Дубрава хорватской столицы Загреба обнаружены два массовых захоронения с останками не менее 23 человек времен Второй мировой войны и послевоенного периода.

Как передает Report со ссылкой на телеканал N1, об этом в пятницу сообщило Министерство по делам ветеранов Хорватии.

Останки предположительно принадлежат "жертвам преступлений, совершенных партизанами" в 1945-1946 годах.

Министр по делам ветеранов Томо Медведа отметил, что руки убитых были связаны проволкой, а сами они были без одежды.

Телеканал отмечает, что с прошлого месяца в пяти локациях в Горной Дубраве и Сесвете, где предположительно находятся массовые захоронения, проводятся исследования. За последние десять лет по всей Хорватии было исследовано более 630 локаций, и в более чем 90 из них в 16 регионах страны были эксгумированы останки более 2 200 человек.