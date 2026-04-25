    В Загребе обнаружены массовые захоронения времен Второй мировой войны

    25 апреля, 2026
    02:39
    В Загребе обнаружены массовые захоронения времен Второй мировой войны

    В лесу Лешче в районе Горная Дубрава хорватской столицы Загреба обнаружены два массовых захоронения с останками не менее 23 человек времен Второй мировой войны и послевоенного периода.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал N1, об этом в пятницу сообщило Министерство по делам ветеранов Хорватии.

    Останки предположительно принадлежат "жертвам преступлений, совершенных партизанами" в 1945-1946 годах.

    Министр по делам ветеранов Томо Медведа отметил, что руки убитых были связаны проволкой, а сами они были без одежды.

    Телеканал отмечает, что с прошлого месяца в пяти локациях в Горной Дубраве и Сесвете, где предположительно находятся массовые захоронения, проводятся исследования. За последние десять лет по всей Хорватии было исследовано более 630 локаций, и в более чем 90 из них в 16 регионах страны были эксгумированы останки более 2 200 человек.

    Zaqrebdə iki kütləvi məzarlıqda 23 nəfərin cəsədinin qalığı tapılıb

    Последние новости

    07:25

    Расходы США на операцию против Ирана превысили $61 млрд

    Другие страны
    06:48

    Международный аэропорт Тегерана сегодня возобновит работу

    В регионе
    06:09

    ФРГ заранее перебросят часть подразделений ближе к Ормузскому проливу

    Другие страны
    05:37
    Видео

    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    05:21

    Великобритания намерена признать КСИР запрещенной организацией

    Другие страны
    04:56

    США продлили приостановку закона о морских перевозках для снижения цен

    Другие страны
    04:18

    Минобороны Ирана: Значительная часть ракетного потенциала еще не использована

    В регионе
    03:44

    В Турции на фоне стрельбы в школах произведены кадровые изменения в Минобразования

    В регионе
    03:05

    Бессент исключил очередное продление снятия санкций с российской нефти

    Другие страны
    Лента новостей