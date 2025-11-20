Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi elektron formada matəm kitabı açıb
Digər ölkələr
- 20 noyabr, 2025
- 11:01
Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi elektron formada matəm kitabı açıb.
"Report" xəbər verir ki, matəm kitabı noyabrın 19-da Rusiyanın Ukraynanın Ternopol şəhərinə zərbələri nəticəsində həlak olanların xatirəsinin anılması üçün açılıb.
Bildirilib ki, başsağlığı vermək üçün aşağıdakı ünvana məktub göndərmək olar: [email protected].
Xatırladaq ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Ternopol şəhərini atəşə tutması nəticəsində üçü uşaq olmaqla 25 nəfər həlak olub. Hadisə nəticəsində 73 nəfər, o cümlədən 15 uşaq isə yaralanıb.
