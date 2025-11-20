Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по погибшим в Тернополе

Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по жертвам российских ударов по городу Тернополь.

Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в социальной сети "Х".

"Мы в трауре по жертвам ударов России по Тернополю, в результате которых не мене 25 человек погибли. Среди них было 3 детей, также 73 человека получили ранения. Мы открываем онлайн-книгу соболезнований ([email protected])", - написал посол.