    Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по погибшим в Тернополе

    Внешняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 11:01
    Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по жертвам российских ударов по городу Тернополь.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в социальной сети "Х".

    "Мы в трауре по жертвам ударов России по Тернополю, в результате которых не мене 25 человек погибли. Среди них было 3 детей, также 73 человека получили ранения. Мы открываем онлайн-книгу соболезнований ([email protected])", - написал посол.

    Юрий Гусев Украина российско-украинская война книга соболезнований
