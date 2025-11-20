Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по погибшим в Тернополе
Внешняя политика
- 20 ноября, 2025
- 11:01
Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по жертвам российских ударов по городу Тернополь.
Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в социальной сети "Х".
"Мы в трауре по жертвам ударов России по Тернополю, в результате которых не мене 25 человек погибли. Среди них было 3 детей, также 73 человека получили ранения. Мы открываем онлайн-книгу соболезнований ([email protected])", - написал посол.
In mourning for the victims of Russia’s strike on Ternopil, at least 25 killed, incl 3 children, and 73 injured.— Yuriy Husyev (@Husyev) November 20, 2025
We open an online Book of Condolence: [email protected].
We urge a strong international response to this act of terror and stand with the families of the victims. pic.twitter.com/9BDVvkp7ui
