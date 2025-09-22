Ukrayna qoşunlarının başqa ölkələrə göndərilməsi ilə bağlı qanun layihəsi Ali Radaya təqdim olunub
Digər ölkələr
- 22 sentyabr, 2025
- 20:34
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hissələrinin digər ölkələrə yerləşdirilməsinə icazə verən qanun layihəsini qeydə alıb.
"Report"un məlumatına görə, müvafiq sənəd Ali Radanın saytında dərc olunub.
Məlumata görə, qanun layihəsi sentyabrın 22-də parlamentə Zelenski tərəfindən təqdim edilib. Qəbul olunarsa, Kiyev hərbi tapşırıqları yerinə yetirmək üçün xaricə əsgər göndərəcək.
Ukrayna Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, qanun layihəsi söhbət Türkiyə və Böyük Britaniyaya hərbçi göndərilməsindən gedir, orada Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbçiləri döyüş gəmilərində təlim keçəcəklər.
