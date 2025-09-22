İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Ukrayna qoşunlarının başqa ölkələrə göndərilməsi ilə bağlı qanun layihəsi Ali Radaya təqdim olunub

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2025
    • 20:34
    Ukrayna qoşunlarının başqa ölkələrə göndərilməsi ilə bağlı qanun layihəsi Ali Radaya təqdim olunub

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hissələrinin digər ölkələrə yerləşdirilməsinə icazə verən qanun layihəsini qeydə alıb.

    "Report"un məlumatına görə, müvafiq sənəd Ali Radanın saytında dərc olunub.

    Məlumata görə, qanun layihəsi sentyabrın 22-də parlamentə Zelenski tərəfindən təqdim edilib. Qəbul olunarsa, Kiyev hərbi tapşırıqları yerinə yetirmək üçün xaricə əsgər göndərəcək.

    Ukrayna Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, qanun layihəsi söhbət Türkiyə və Böyük Britaniyaya hərbçi göndərilməsindən gedir, orada Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbçiləri döyüş gəmilərində təlim keçəcəklər.

    В Раду внесен законопроект об отправке украинских военных в другие страны

