В Раду внесен законопроект об отправке украинских военных в другие страны
Другие страны
- 22 сентября, 2025
- 19:11
Украинский президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, разрешающий отправлять подразделения Военно-морских сил ВСУ в другие страны.
Как передает Report, соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.
Согласно информации, проект закона был подан Зеленским в парламент ранее 22 сентября. В случае его принятия Киев будет направлять солдат за границу для выполнения военных задач.
В украинском Министерстве обороны уточнили, что речь идет об отправке военных в Турцию и Великобританию. Там военные ВСУ будут проходить обучение на военных кораблях.
