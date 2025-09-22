Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    В Раду внесен законопроект об отправке украинских военных в другие страны

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 19:11
    В Раду внесен законопроект об отправке украинских военных в другие страны

    Украинский президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, разрешающий отправлять подразделения Военно-морских сил ВСУ в другие страны.

    Как передает Report, соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

    Согласно информации, проект закона был подан Зеленским в парламент ранее 22 сентября. В случае его принятия Киев будет направлять солдат за границу для выполнения военных задач.

    В украинском Министерстве обороны уточнили, что речь идет об отправке военных в Турцию и Великобританию. Там военные ВСУ будут проходить обучение на военных кораблях.

