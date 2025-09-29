Ukrayna Ordusu Rusiyaya məxsus helikopteri vurub
Digər ölkələr
- 29 sentyabr, 2025
- 12:35
Ukrayna hərbçiləri FPV-dronu vasitəsilə Rusiyanın "Mi-28" helikopterini vurublar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Pilotsuz Sistemlər Qüvvələrinin komandiri Robert Brovdi ("Madyar") sosial şəbəkələrdə məlumat verib.
"Mi-28" helikopteri Pilotsuz Sistemlər Qüvvələrinin 59-cu briqadasının pilotları tərəfindən FPV dronla məhv edilib", - o bildirib.
