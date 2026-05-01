    Ukrayna ordusu Çelyabinsk aerodromunda Rusiya hərbi təyyarələrinin vurulduğunu açıqlayıb

    Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Çelyabinsk vilayətindəki Şaqol aerodromunda bir neçə Su-57 qırıcısının və Su-34 qırıcı-bombardmançı təyyarəsinin vurulduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Telegram-da məlumat verib.

    Məlumatda qeyd olunur ki, aviasiyanın vurulması Rusiyanın Ukrayna ərazisindəki mülki obyektlərə zərbə endirmə imkanlarının azaldılması tədbirlərinin bir hissəsidir.

    "2026-cı il aprelin 25-də Rusiyanın Çelyabinsk vilayətindəki Şaqol aerodromunda Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Pilotsuz Sistemlər Qüvvələrinin döyüşçüləri tərəfindən bir neçə Su-57 qırıcısı və Su-34 qırıcı-bombardmançı təyyarəsi vurulub", - bəyanatda deyilir.

    Zərərin miqyası hazırda dəqiqləşdirilir.

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahında həmçinin qeyd ediblər ki, hədəflər dövlət sərhədindən təxminən 1700 km məsafədə yerləşirdi.

    ВСУ сообщили о поражении российских Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол

