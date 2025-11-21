İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Tusk: Rusiya ilə sülhə dair bütün danışıqlar Ukraynanın iştirakı ilə aparılmalıdır

    Digər ölkələr
    • 21 noyabr, 2025
    • 17:24
    Tusk: Rusiya ilə sülhə dair bütün danışıqlar Ukraynanın iştirakı ilə aparılmalıdır

    Polşanın Baş naziri Donald Tusk Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə dair bütün danışıqların Ukraynanın iştirakı ilə aparılmalı olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" məlumat yayıb.

    "Polşaya aid qərarları polşalılar verəcək və bizim iştirakımız olmadan heç bir qərar qəbul edilməyəcək. Ukraynada sülh məsələsinə gəlincə, danışıqlar Ukraynanın özünün iştirakı ilə aparılmalıdır", - o vurğulayıb.

    Polşa Rusiya Ukrayna Donald Tusk
