Туск: Все переговоры по миру с Россией должны проходить с участием Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта должны проводиться с участием Украины.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

"Поляки будут принимать решения, касающиеся Польши, и без нашего участия ничего не будет решено. В вопросе же мира [в Украине] переговоры должны вестись при участии самой Украины", - сказал он.