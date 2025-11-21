Туск: Все переговоры по миру с Россией должны проходить с участием Украины
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 16:31
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта должны проводиться с участием Украины.
Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.
"Поляки будут принимать решения, касающиеся Польши, и без нашего участия ничего не будет решено. В вопросе же мира [в Украине] переговоры должны вестись при участии самой Украины", - сказал он.
Туск: Все переговоры по миру с Россией должны проходить с участием Украины
