    Туск: Все переговоры по миру с Россией должны проходить с участием Украины

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 16:31
    Туск: Все переговоры по миру с Россией должны проходить с участием Украины

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта должны проводиться с участием Украины.

    Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

    "Поляки будут принимать решения, касающиеся Польши, и без нашего участия ничего не будет решено. В вопросе же мира [в Украине] переговоры должны вестись при участии самой Украины", - сказал он.

