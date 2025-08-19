Tramp: Zelenskidən və Putindən "düzgün yanaşma" gözləyirəm

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ukrayna məsələsi ilə bağlı danışıqlarda çeviklik nümayiş etdirməlidir.
“Report” xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp “Fox News” müsahibəsində bildirib.
Tramp həmçinin qeyd edib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putindən də lazımi yanaşma gözləyir.
"Ümid edirəm ki, Prezident Putin düzgün addım atacaq. Belə olmayacağı təqdirdə vəziyyət ağır olacaq", - o əlavə edib.
O qeyd edib ki, Rusiya və Ukrayna prezidentləri Vladimir Putin və Volodimir Zelenskinin ilk mümkün görüşünün ikitərəfli formatda keçirilməsi üçün bu görüşdə iştirak etməyi planlaşdırmır.