Tramp Konqres liderləri ilə şatdaun əleyhinə mümkün tədbirləri müzakirə edəcək
- 28 sentyabr, 2025
- 05:47
ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 29-da Konqresdə hər iki partiyanın liderləri ilə federal hökumətin işini dayandırmasının qarşısını almaq üçün tədbirləri müzakirə etmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.
Məlumata görə, Tramp Ağ Evdə Nümayəndələr Palatasının spikeri Mayk Consonu (Luizianadan respublikaçı), Senatın respublikaçı lideri Con Tyunu (Cənubi Dakotadan) və aşağı palatada demokratik azlıqların liderləri Hakim Cefris və Çak Şumeri (hər ikisi Nyu-Yorkdan) qəbul edəcək.
Sentyabrın 23-də Tramp "Truth Social"da yazıb ki, o, Konqresdəki demokrat liderləri ilə şatdaunun qarşısını almaq üçün tədbirləri müzakirə etmək niyyətində deyil. Vaşinqtonun administrasiyasının rəhbəri qeyd edib ki, belə bir görüş məhsuldar ola bilməz. O, vurğulayıb ki, demokratlar hökumətin gələcək maliyyələşdirilməsinə dair razılaşmalar üçün qeyri-ciddi və gülünc tələblər irəli sürürlər.