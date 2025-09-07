İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    "Taliban" hökuməti Hindistanla əlaqələri dərinləşdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 23:54
    Taliban hökuməti Hindistanla əlaqələri dərinləşdirmək niyyətindədir

    BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən tətbiq edilmiş səyahət qadağasına baxmayaraq, Hindistan hökumətinin Əfqanıstanın xarici işlər naziri Əmir Xan Müttəqini qəbul etmək səyləri fonunda "Taliban" rəsmi Nyu-Delhi ilə yüksək səviyyəli əlaqələri dəstəkləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Taliban"ın siyasi ofisinin rəhbəri və Əfqanıstanın Qətərdəki səfiri Süheyl Şahin "TOI"yə bildirib.

    Səfir qeyd edib ki, hər iki ölkənin əlaqələrini yüksəltməyə və möhkəmləndirməyə ehtiyac var: "Bu məqsədlə xarici işlər nazirləri səviyyəsində yüksək səviyyəli səfərlər vacibdir. Bu, iki ölkə arasında ticarət də daxil olmaqla, müxtəlif əməkdaşlıq sahələrinin araşdırılmasına yol açacaq".

    Sədir XİN rəhbəri Hindistanın Müttəqinin tezliklə baş tutacaq səfəri üçün "Taliban"la əlaqə saxladığını bildirib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Əfqanıstanın xarici işlər nazirinin Hindistana səfəri BMT-nin səyahət qadağası səbəbindən təxirə salınıb.

    Hindistan Əfqanıstan Taliban

    Son xəbərlər

    00:14

    Tramp Tokayevlə "əla söhbət"dən sonra Qazaxıstana səfər edə biləcəyini deyib

    Digər ölkələr
    23:54

    "Taliban" hökuməti Hindistanla əlaqələri dərinləşdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    23:26

    Tramp HƏMAS-a sonuncu dəfə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    23:07

    Zelenski: Putin açıq şəkildə danışıqlardan yayınır

    Digər ölkələr
    22:53

    ABŞ Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı HƏMAS-a yeni təklif təqdim edib

    Digər ölkələr
    22:33

    Xaçmazda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    22:24

    Rusiyanın cənubundakı "İlski" neft emalı zavodu Ukrayna tərəfindən sıradan çıxarılıb

    Region
    22:12

    Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi gümüş medal qazanıb

    Komanda
    21:54

    Şəmkirdə ambulansın qəzaya uğraması nəticəsində xəsarət alanların vəziyyətləri açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti