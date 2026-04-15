Starmer: Trampın təzyiqinə baxmayaraq, İranla müharibədə iştirak etməyəcəyik
- 15 aprel, 2026
- 17:09
Böyük Britaniya ABŞ Prezidenti Donald Trampın tənqidinə baxmayaraq, İranla müharibəyə qoşulmaq niyyətində deyil.
"Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bunu Birləşmiş Krallığın Baş naziri Kir Starmer parlamentin İcmalar Palatasında çıxışı zamanı bildirib.
"Bu, bizim müharibəmiz deyil və kursumu dəyişdirmək üçün mənə böyük təzyiq göstərildi. Mən fikrimi dəyişdirmək və güzəştə getmək niyyətində deyiləm. Bu müharibəyə qoşulmaq bizim milli maraqlarımıza cavab vermir və biz bunu etməyəcəyik", - hökumət başçısı deyib.
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp daha əvvəl ABŞ ilə Böyük Britaniya arasındakı "xüsusi münasibətlər"in çətin dövrdən keçdiyini bəyan etmişdi.
Son xəbərlər
04:16
ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndiribDigər ölkələr
03:42
Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyibDigər ölkələr
03:15
ABŞ nüvə silahı istehsalını artırırDigər ölkələr
02:49
ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaqEnergetika
02:26
Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidirDigər ölkələr
01:50
Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışırRegion
01:30
Foto
"Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunubMədəniyyət siyasəti
01:25
Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıbEnergetika
01:02
Foto