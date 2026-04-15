    Стармер: Великобритания не будет участвовать в войне с Ираном, несмотря на давление Трампа

    Другие страны
    15 апреля, 2026
    • 16:49
    Стармер: Великобритания не будет участвовать в войне с Ираном, несмотря на давление Трампа

    Великобритания не собирается вступать в войну с Ираном, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News News, об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

    "Это не наша война, и на меня оказывалось большое давление, чтобы я изменил свой курс, и это давление включало в себя и то, что произошло прошлой ночью. Я не собираюсь менять своего мнения .Я не собираюсь уступать. Вступление в эту войну не отвечает нашим национальным интересам, и мы этого делать не будем",- сказал глава правительства.

    Отметим, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "особые отношения" между США и Великобританией переживают сложный период.

    Последние новости

    16:57
    Фото
    Видео

    Пожар в жилом частном доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    16:56

    Правительство Азербайджана прогнозирует стабильный курс маната до 2031 года

    Финансы
    16:54

    В Азербайджане среднегодовая экспортная цена нефти в 2027-2030гг прогнозируется на уровне $65

    Финансы
    16:49

    Стармер: Великобритания не будет участвовать в войне с Ираном, несмотря на давление Трампа

    Другие страны
    16:43

    Армандс Краузе восхитился борьбой Азербайджана за территориальную целостность

    Внешняя политика
    16:42

    Минфин: Доходы населения Азербайджана в 2030г превысят 135 млрд манатов

    Финансы
    16:39

    Азербайджан и Латвия могут создать Бизнес-совет

    Инфраструктура
    16:36

    Азербайджан и Латвия утвердили протокол 9-го заседания МПК

    Бизнес
    16:35

    Азербайджан пересмотрел прогноз роста ВВП на 2026 год

    Финансы
    Лента новостей