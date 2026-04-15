Стармер: Великобритания не будет участвовать в войне с Ираном, несмотря на давление Трампа

Великобритания не собирается вступать в войну с Ираном, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на Sky News News, об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

"Это не наша война, и на меня оказывалось большое давление, чтобы я изменил свой курс, и это давление включало в себя и то, что произошло прошлой ночью. Я не собираюсь менять своего мнения .Я не собираюсь уступать. Вступление в эту войну не отвечает нашим национальным интересам, и мы этого делать не будем",- сказал глава правительства.

Отметим, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "особые отношения" между США и Великобританией переживают сложный период.