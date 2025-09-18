İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Senatorlar Uoltsun ABŞ-nin BMT-dəki nümayəndəsi olmasına qarşı çıxmayıblar

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2025
    • 05:13
    Senatorlar Uoltsun ABŞ-nin BMT-dəki nümayəndəsi olmasına qarşı çıxmayıblar

    ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Mayk Uoltsun ölkənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi postuna təsdiqini tövsiyə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, komitə sentyabrın 17-də ABŞ prezidenti Donald Trampın müxtəlif vəzifələrə irəli sürdüyü 36 namizədə səs verib.

    Qanunvericilər, həmçinin, əvvəllər prezidentin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi vəzifəsində çalışmış Uoltsunn ölkənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi vəzifəsinə təsdiq edilməsini tövsiyə ediblər.

    Bundan başqa, qanunvericilər Ağ Evin Aparat rəhbəri Sergio Qoranın ABŞ-nin Hindistandakı səfiri vəzifəsinə namizədliyini dəstəkləyiblər.

    İndi onların namizədliyi baxılması üçün ABŞ Senatının tam tərkibinə təqdim olunacaq.

    senator ABŞ

    Son xəbərlər

    05:45

    Polşada "F-16"nın atdığı raket yaşayış binasına dəyib

    Digər ölkələr
    05:13

    Senatorlar Uoltsun ABŞ-nin BMT-dəki nümayəndəsi olmasına qarşı çıxmayıblar

    Digər ölkələr
    04:36

    Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda Karib hövzəsində hərbi təlimlər keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:04

    Britaniya və ABŞ 380 milyard dollarlıq birgə investisiyalar haqqında razılığa gəliblər

    Maliyyə
    03:39

    Əfqanıstanda internet qadağan edilib

    Maraqlı
    03:00

    Tramp III Çarlza dəyərli hədiyyə verib

    Digər ölkələr
    02:57

    ABŞ-də atışmada yaralanan üç polis ölüb

    Digər ölkələr
    02:38

    FES rəhbəri Trampın tənqidinə görə istefa verməyəcəyini bir daha açıqlayıb

    Maliyyə
    02:08

    Əhməd Əl Şaraa: İsraillə münasibətlərin normallaşdırılması hələ gündəmdə deyil

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti