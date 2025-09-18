Senatorlar Uoltsun ABŞ-nin BMT-dəki nümayəndəsi olmasına qarşı çıxmayıblar
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 05:13
ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Mayk Uoltsun ölkənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi postuna təsdiqini tövsiyə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, komitə sentyabrın 17-də ABŞ prezidenti Donald Trampın müxtəlif vəzifələrə irəli sürdüyü 36 namizədə səs verib.
Qanunvericilər, həmçinin, əvvəllər prezidentin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi vəzifəsində çalışmış Uoltsunn ölkənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi vəzifəsinə təsdiq edilməsini tövsiyə ediblər.
Bundan başqa, qanunvericilər Ağ Evin Aparat rəhbəri Sergio Qoranın ABŞ-nin Hindistandakı səfiri vəzifəsinə namizədliyini dəstəkləyiblər.
İndi onların namizədliyi baxılması üçün ABŞ Senatının tam tərkibinə təqdim olunacaq.
