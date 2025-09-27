İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Sarkozini 5 il həbsə məhkum edən hakimə qarşı təhdidlər araşdırılır

    • 27 sentyabr, 2025
    • 14:19
    Sarkozini 5 il həbsə məhkum edən hakimə qarşı təhdidlər araşdırılır

    Fransada məhkəmə işçilərinin həmkarlar ittifaqı keçmiş prezident Nikola Sarkoziyə qarşı hökmün çıxarılmasından sonra sosial şəbəkələrdə hakimin təhdid edilməsi ilə bağlı prokurorluğa şikayət verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb.

    Şikayətdən sonra iki araşdırma başlanıb, iş İnternetdə nifrətlə mübarizə üzrə Milli İdarəyə göndərilib.

    Qeyd olunur ki, dövlət vəzifələrində çalışan şəxsləri ölümlə hədələməyə görə 5 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulur. Sosial şəbəkələrdə təqib və təhqirə görə iki ilə qədər həbs və 30 min avroya qədər cərimə təyin edilə bilər.

    Во Франции расследуют угрозы в адрес судьи, приговорившего Саркози к 5 годам тюрьмы

