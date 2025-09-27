Во Франции расследуют угрозы в адрес судьи, приговорившего Саркози к 5 годам тюрьмы

Профсоюз судебных работников Франции подал жалобу в прокуратуру в связи с угрозами расправы через соцсети в адрес судьи после вынесения приговора в отношении экс-президента Николя Саркози.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

После жалобы было начато два расследования, дело передано в Нацуправление по борьбе с ненавистью в сети.

Отмечается, что угрозы убийством в отношении лиц, занимающих государственные должности влекут за собой наказание в виде тюремного заключения сроком на 5 лет. За преследование и оскорбления в соцсетях может быть назначено до двух лет лишения свободы и штраф до €30 тыс.

Ранее адвокат Саркози, которого обвинили в преступном сговоре в рамках дела о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года, Жан-Мишель Дарруа заявил о том, что экс-президент не планирует просить нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона о помиловании.