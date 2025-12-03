İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Rütte: NATO Ukraynadakı münaqişənin həllində iştirak edir, amma çıxış yolunu yalnız Tramp tapa bilər

    Digər ölkələr
    • 03 dekabr, 2025
    • 22:06
    Rütte: NATO Ukraynadakı münaqişənin həllində iştirak edir, amma çıxış yolunu yalnız Tramp tapa bilər
    Mark Rutte

    NATO-nun Baş katibi Mark Rüttenin komandası Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli məsələsində Ağ Ev və ABŞ Dövlət Departamenti ilə fəaliyyətini koordinasiya edir.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, Rütte bunu Brüsseldə alyansa üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iclasından sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ danışıqlar prosesində əvəzolunmaz rol oynayır:

    "Dəfələrlə dediyim kimi, dünyada Ukraynadakı çıxılmaz vəziyyəti həll edə biləcək yalnız bir nəfər var və bu, ABŞ Prezidenti Donald Trampdır. O bunu edir. Fevral ayında bu məsələ ilə məşğul olmağa başlayıb və bu günə qədər öz xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff, dövlət katibi Mark Rubionun və digər əsas amerikalı oyunçuların iştirakı ilə bunu davam etdirir. Şübhəsiz ki, ABŞ NATO-nun ən mühüm üzvü və dünyanın ən güclü dövlətidir".

    Baş katibin sözlərinə görə, bu proses uzun olacaq. Əvvəlcə təkliflər hazırlanmalı, sonra isə onlar üzrə danışıqlar aparılmalıdır. "Mən planın konkret detalları barədə şərh verməyəcəyəm, çünki hər addımı şərh etməklə razılaşmanın əldə olunmasını çətinləşdirmək istəmirəm", – deyə Rütte bildirib.

    M. Rütte bir daha vurğulayıb ki, sülh danışıqları davam etdiyi müddətdə Ukraynaya onun suverenliyini qorumaq üçün yardım göstərilməlidir.

    Mark Rütte Ukrayna dəstək
    Рютте: НАТО вовлечен в урегулирование в Украине, но лишь Трамп может вывести ситуацию из тупика

    Son xəbərlər

    22:20

    Şri-Lankada "Ditva" siklonu nəticəsində ölənlərin sayı 479-a çatıb

    Digər ölkələr
    22:06

    Rütte: NATO Ukraynadakı münaqişənin həllində iştirak edir, amma çıxış yolunu yalnız Tramp tapa bilər

    Digər ölkələr
    22:02

    Azərbaycan Basketbol Liqasında "Gəncə" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Komanda
    21:55

    Qurban Qurbanov: "Görünən odur ki, "Karvan-Yevlax" "Qarabağ"ı yaxşı təhlil edib"

    Futbol
    21:38

    Avropa Komissiyasının fırıldaqçılıqda adı hallanan rəsmisi təqaüdə çıxıb

    Digər ölkələr
    21:35

    "Karvan-Yevlax"ın məşqçisi: "Qarabağ"a qalib gəlmək çox çətindir"

    Futbol
    21:35

    Ceyhun Cəlilov: Zəngəzur dəhlizi türk dünyasının iqtisadi inteqrasiyasını gücləndirəcək

    Daxili siyasət
    21:16

    NATO Ukraynaya dəstəyini davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    21:15

    Fidan: Qara dənizdə gəmilərə hücum edilməsi savaşın coğrafiyasının genişləndiyini göstərir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti