    Рютте: НАТО вовлечен в урегулирование в Украине, но лишь Трамп может вывести ситуацию из тупика

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 21:51
    Команда генерального секретаря НАТО Марка Рютте координирует свои действия с Белым домом и Госдепартаментом США в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом Рютте заявил на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран-членов альянса в Брюсселе.

    По его словам, США играют незаменимую роль в переговорном процессе: "Как я уже неоднократно говорил, в мире есть только один человек, который способен вывести ситуацию в Украине из тупика, и это американский президент Дональд Трамп. И он это делает. Он начал заниматься этим вопросом в феврале и продолжает это делать по сей день при участии своего спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретара Марка Рубио и других ключевых игроков с американской стороны. Безусловно, США являются самым значимым членом НАТО и самым сильным государством в мире".

    Однако, по словам генсека, этот процесс будет долгим. Сначала нужно выработать предложения, а потом вести переговоры по ним. "Я не буду комментировать конкретные детали плана, потому что не хочу затруднять достижение соглашения, комментируя каждый шаг", - сказал Рютте.

    Он вновь подчеркнул, что пока идут мирные переговоры необходимо продолжать предоставлять Украине помощь для защиты ее суверенитета.

