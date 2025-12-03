Рютте: НАТО вовлечен в урегулирование в Украине, но лишь Трамп может вывести ситуацию из тупика

Команда генерального секретаря НАТО Марка Рютте координирует свои действия с Белым домом и Госдепартаментом США в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом Рютте заявил на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран-членов альянса в Брюсселе.

По его словам, США играют незаменимую роль в переговорном процессе: "Как я уже неоднократно говорил, в мире есть только один человек, который способен вывести ситуацию в Украине из тупика, и это американский президент Дональд Трамп. И он это делает. Он начал заниматься этим вопросом в феврале и продолжает это делать по сей день при участии своего спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретара Марка Рубио и других ключевых игроков с американской стороны. Безусловно, США являются самым значимым членом НАТО и самым сильным государством в мире".

Однако, по словам генсека, этот процесс будет долгим. Сначала нужно выработать предложения, а потом вести переговоры по ним. "Я не буду комментировать конкретные детали плана, потому что не хочу затруднять достижение соглашения, комментируя каждый шаг", - сказал Рютте.

Он вновь подчеркнул, что пока идут мирные переговоры необходимо продолжать предоставлять Украине помощь для защиты ее суверенитета.