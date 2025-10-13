İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Rusiya Vladimir Kara-Murzanı axtarışa verib

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 11:59
    Rusiya Vladimir Kara-Murzanı axtarışa verib

    Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi müxalifətçi Vladimir Kara-Murzanı yenidən axtarışa verib.

    "Report" xəbər verir ki, onun adı qurumun axtarış bazasında yer alıb.

    "O, Cinayət Məcəlləsinin maddəsi üzrə axtarılır", - məlumatda qeyd olunub.

    Onun hansı maddə üzrə axtarışa verildiyi bildirilmir.

    Xatırladaq ki, 2024-cü il avqustun 1-də müxalif siyasətçi Vladimir Kara-Murza Rusiya və Qərb ölkələri arasında ən böyük məhbus mübadiləsi çərçivəsində Rusiya həbsxanasından azad edilib.

    Daha əvvəl dövlətə xəyanət və Rusiya ordusu haqqında yalan məlumatlar yaymaqda təqsirli bilinərək 25 il həbs cəzasına məhkum olunmuş Kara-Murza, azad edildikdən sonra əfv olunub və xaricə gedib. Bu, son illərdə ən böyük məhbus mübadilələrindən biri olub və Moskva ilə Qərb arasında davam edən gərginlik fonunda nadir diplomatik jest kimi qiymətləndirilib.

    Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Vladimir Kara-Murza
    Россия вновь объявила в розыск Владимира Кара-Мурзу

    Son xəbərlər

    13:10

    HƏMAS 13 israilli girovu azad edib

    Digər ölkələr
    13:10

    "Greentek Group"un fəaliyyəti müvəqqəti məhdudlaşdırılıb

    Maliyyə
    13:08

    Varşava Universitetində "Azərbaycan multikulturalizmi"nin tədrisinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    13:07

    İspaniya və Argentina milliləri arasındakı "Finalissima" Qətərdə keçirilə bilər

    Futbol
    13:04
    Foto

    Azərbaycan-İran-Rusiya üçtərəfli görüşü keçirilib, Kommünike qəbul olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:00

    Makron istefa vermək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    12:59

    Sumqayıtda 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:58

    Türkiyənin aparıcı raket istehsalçısı Azərbaycanda nümayəndəliyini yaradıb

    Biznes
    12:55

    Türkiyə XİN-in nümayəndəsi: Azərbaycan TDT-yə liderlik edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti