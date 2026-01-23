İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Gürcüstan Azərbaycana banan ixracından gəlirini 7 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    • 23 yanvar, 2026
    • 17:42
    Gürcüstan Azərbaycana banan ixracından gəlirini 7 dəfəyə yaxın artırıb

    Ötən il Gürcüstan Azərbaycana 6,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 6 min 701 ton banan ixrac edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə müvafiq olaraq 6,6 dəfə və 6 dəfə çoxdur.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstandan analoji məhsullar tədarük edən ölkələr sırasında 1-ci yerdə qərarlaşıb.

    2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrə 9 milyon ABŞ dolları dəyərində 9 min 779 ton banan satıb ki, bu da 1 il əvvəlki göstəricidən müvafiq olaraq 72 % və 58 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstandan Tacikistana 1,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 283 ton, Türkmənistana 966 min ABŞ dolları dəyərində 1 min 62 ton, Ermənistana 223 min ABŞ dolları dəyərində 241 ton, Türkiyəyə 220 min ABŞ dollar dəyərində 264 ton banan göndərilib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricə 5,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 6 min 200 ton banan satıb ki, bunun da 945 min ABŞ dolları dəyərində 1 min 113 tonu Azərbaycanın payına düşüb.

    Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi Azərbaycan banan

