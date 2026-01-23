İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Stadionun vəziyyəti yaxşı oynamağa imkan vermədi"

    Futbol
    • 23 yanvar, 2026
    • 17:45
    Araz-Naxçıvanın baş məşqçisi: Stadionun vəziyyəti yaxşı oynamağa imkan vermədi

    Hava şəraiti və stadionun vəziyyəti "İmişli" ilə matçda "Araz-Naxçıvan"ın yaxşı oynamasına imkan verməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan təmsilçisinin baş məşqçisi Andrey Demçenko mətbuat konfransında bildirib.

    Ukraynalı mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XVII turunda 2:2 hesabı ilə başa çatan görüş haqqında fikirlərini bölüşüb:

    "Hava şəraiti və stadionun vəziyyəti yaxşı oynamağa imkan vermədi. Rəqib standart vəziyyətdən 2 qol vurdu. Çalışırdıq ki, oyuna nəzarəti özümüzdə saxlayaq, qollar vuraq. Futbolun yazılmayan qanunu var: vurmayana vurarlar. Hazırda əlimizdə olan futbolçuların gücündən maksimum istifadə etməyə çalışırıq. Heyəti quran zaman legioner və ya yerli seçimi yox, kim hazırdırsa, daha yaxşı vəziyyətdədirsə, ona oynamaq şansı yaradırıq".

    Araz-Naxçıvan klubu Andrey Demçenko İmişli - Araz-Naxçıvan oyunu Bərbad stadion

    Son xəbərlər

    18:19

    Ukrayna Rusiyanın Penza vilayətindəki neft bazasını vurub

    Digər ölkələr
    18:04
    Video

    "Euronews" Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı ilə bağlı video yayımlayıb

    Biznes
    17:46

    Tehranda məktəblər distant təhsilə keçir

    Region
    17:45

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Stadionun vəziyyəti yaxşı oynamağa imkan vermədi"

    Futbol
    17:43

    Abbas Əraqçi: İrandakı iğtişaşlar zamanı 3 mindən çox insan ölüb

    Region
    17:42

    Gürcüstan Azərbaycana banan ixracından gəlirini 7 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    17:41

    İsrafil Məmmədov: "İnvestorlar bir neçə mümkün inkişaf ssenarisinə hazırlaşmalıdır"

    Maliyyə
    17:34

    Vüqar Oruc: "Dövlət müəssisələrinin monitorinqi instutisional islahatların məntiqi nəticəsidir"

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Məcnun Məmmədov Oğuzda vətəndaşları qəbul edib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti