    Rusiya və Belarus diplomatları Aİ-nin baş ofisinə çağırılıblar

    • 12 sentyabr, 2025
    • 15:20
    Rusiya və Belarus diplomatları Aİ-nin baş ofisinə çağırılıblar

    Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiya dronlarının Polşa ərazisinə "qəsdən və təhlükəli" müdaxiləsinə etiraz bildirilməsi məqsədilə Brüsseldəki Rusiya və Belarus nümayəndələrini baş ofisə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP mənbələrə istinadən bildirib.

    "Biz açıq şəkildə bildirdik ki, bu məsuliyyətsiz hərəkət Rusiya tərəfindən ciddi eskalasiya göstəricisidir və Avropa İttifaqı vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə birbaşa təhdid yaradır", - Aİ nümayəndəsi bildirib.

