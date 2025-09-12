СМИ: ЕС вызвал дипломатов России и Беларуси из-за налета дронов на Польшу

ЕС вызвал представителей России и Беларуси в Брюсселе, чтобы выразить протест против "преднамеренного и опасного" вторжения российских дронов на территорию Польши.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Согласно источнику, дипломаты РФ и Беларуси прибыли по вызову в четверг.

"Мы четко дали понять, что этот безрассудный акт свидетельствует о серьезной эскалации со стороны России и представляет прямую угрозу безопасности граждан Евросоюза", – сказал представитель ЕС.

Ранее сообщалось, что несколько государств ЕС в индивидуальном порядке вызвали в свои МИД российских дипломатов из-за атаки дронов на Польшу.

В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.