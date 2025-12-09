İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Qəzza zolağının texnokrat başçısı razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    • 09 dekabr, 2025
    • 12:14
    Qəzza zolağının texnokrat başçısı razılaşdırılıb

    Fələstin Administrasiyası və HƏMAS Qəzza zolağının idarə edilməsi üçün yeni texnokrat komitənin rəhbərinə namizəd məsələsində razılığa gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı Fələstin administrasiyası yayıb.

    Bildirilib ki, bu vəzifəyə Fələstin Muxtariyyətinin səhiyyə naziri Məcid Əbu Ramadan təyin ediləcək. Təyinatın rəsmi elan ediləcəyi tarix hələ açıqlanmayıb.

    Məcid Əbu Ramadan 2005-2008-ci illərdə Qəzza şəhərinin meri olub. 2024-cü il martın 31-də o, Fələstin Muxtariyyətinin səhiyyə naziri təyin edilib. HƏMAS-İsrail müharibəsinin əvvəlində Əbu Ramadan anklavda təxminən 70 gün qalıb.

    O, 2018-ci ildə Böyük Britaniyanın Müqəddəs İoann Ordeni alıb, Müqəddəs İoann Ordeninin Cəngavəri tituluna layiq görülüb.

    Fələstin Qəzza zolağı Məcid Əbu Ramadan

    Son xəbərlər

    13:12
    Foto
    Video

    Zərdabda avtomobil aşıb, bir ailənin iki üzvü ölüb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    13:10

    Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Avropa Liqasının oyununa təyinat alıb

    Futbol
    13:06

    "Şahdəniz" kompressiya platformasının dayaq blokunun tikintisi üzrə müqavilə imzalanıb

    Energetika
    12:58

    "Qızıl top"un qalibi UEFA Çempionlar Liqasının oyununu buraxa bilər

    Futbol
    12:58
    Foto

    Bəhreyn kralı festivalda Azərbaycan heyətinə xüsusi təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    12:56

    Qırğızıstan Azərbaycan peyklərinin imkanlarından istifadə etməyə maraq göstərir

    İKT
    12:56

    Sabah leysan yağacaq

    Ekologiya
    12:33
    Foto

    "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    12:29

    Növbəti iki gündə leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti